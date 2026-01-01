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Perforovaná taška Jordan (30,5 l) - Černá

Jordan

Perforovaná taška (30,5 l)

114,99 €
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Nos si výbavu jako pořádný profík a vylepši svůj outfit touhle elegantní a odolnou taškou, která je vyrobená z vyztužené umělé kůže a ozdobená vyšívaným logem. Hlavní oddíl je dostatečně prostorný na nákupy, věci na celý den nebo na výlet s přespáním. Do vnitřní kapsy si schováš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce. Ramenní popruhy jsou dostatečně dlouhé, aby se taška dala nosit přes rameno, ať máš volné ruce.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IR8412-010

Jordan

114,99 €

Nos si výbavu jako pořádný profík a vylepši svůj outfit touhle elegantní a odolnou taškou, která je vyrobená z vyztužené umělé kůže a ozdobená vyšívaným logem. Hlavní oddíl je dostatečně prostorný na nákupy, věci na celý den nebo na výlet s přespáním. Do vnitřní kapsy si schováš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce. Ramenní popruhy jsou dostatečně dlouhé, aby se taška dala nosit přes rameno, ať máš volné ruce.

Podrobnosti o produktu

  • Výška 31 cm x délka 48 cm x hloubka 20 cm. Délka ucha: 27 cm.
  • Hlavní část / rukojeti: 100 % polyuretan. Podšívka: 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IR8412-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Perforovaná taška Jordan (30,5 l)

    Jordan

    114,99 €

    Dolaď si styl