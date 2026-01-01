Perforovaná taška Jordan (30,5 l)

Jordan
Perforovaná taška (30,5 l)
Nos si výbavu jako pořádný profík a vylepši svůj outfit touhle elegantní a odolnou taškou, která je vyrobená z vyztužené umělé kůže a ozdobená vyšívaným logem. Hlavní oddíl je dostatečně prostorný na nákupy, věci na celý den nebo na výlet s přespáním. Do vnitřní kapsy si schováš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce. Ramenní popruhy jsou dostatečně dlouhé, aby se taška dala nosit přes rameno, ať máš volné ruce.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IR8412-010
Jordan
Nos si výbavu jako pořádný profík a vylepši svůj outfit touhle elegantní a odolnou taškou, která je vyrobená z vyztužené umělé kůže a ozdobená vyšívaným logem. Hlavní oddíl je dostatečně prostorný na nákupy, věci na celý den nebo na výlet s přespáním. Do vnitřní kapsy si schováš drobnosti, které potřebuješ mít rychle po ruce. Ramenní popruhy jsou dostatečně dlouhé, aby se taška dala nosit přes rameno, ať máš volné ruce.
Podrobnosti o produktu
- Výška 31 cm x délka 48 cm x hloubka 20 cm. Délka ucha: 27 cm.
- Hlavní část / rukojeti: 100 % polyuretan. Podšívka: 100 % polyester
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IR8412-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Jordan