Perforovaná sportovní taška Jordan (40 l)

Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Nos své věci jako pravý basketbalista a vylepši svůj outfit touhle elegantní a odolnou taškou, která je vyrobená z vyztužené umělé kůže a ozdobená vyšívaným logem. Hlavní oddíl má dost místa na věci do fitka, každodenní nošení i výlet s přespáním. Vnitřní kapsa udrží drobnosti po ruce a nastavitelný popruh je odepínací, takže tašku můžeš nosit, jak ti to vyhovuje.
Jordan
Nos své věci jako pravý basketbalista a vylepši svůj outfit touhle elegantní a odolnou taškou, která je vyrobená z vyztužené umělé kůže a ozdobená vyšívaným logem. Hlavní oddíl má dost místa na věci do fitka, každodenní nošení i výlet s přespáním. Vnitřní kapsa udrží drobnosti po ruce a nastavitelný popruh je odepínací, takže tašku můžeš nosit, jak ti to vyhovuje.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4
Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Jordan