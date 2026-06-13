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Perforovaná sportovní taška Jordan (40 l) - Černá

Jordan

Perforovaná sportovní taška (40 l)

159,99 €
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Nos své věci jako pravý basketbalista a vylepši svůj outfit touhle elegantní a odolnou taškou, která je vyrobená z vyztužené umělé kůže a ozdobená vyšívaným logem. Hlavní oddíl má dost místa na věci do fitka, každodenní nošení i výlet s přespáním. Vnitřní kapsa udrží drobnosti po ruce a nastavitelný popruh je odepínací, takže tašku můžeš nosit, jak ti to vyhovuje.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IV0367-010

Jordan

159,99 €

Nos své věci jako pravý basketbalista a vylepši svůj outfit touhle elegantní a odolnou taškou, která je vyrobená z vyztužené umělé kůže a ozdobená vyšívaným logem. Hlavní oddíl má dost místa na věci do fitka, každodenní nošení i výlet s přespáním. Vnitřní kapsa udrží drobnosti po ruce a nastavitelný popruh je odepínací, takže tašku můžeš nosit, jak ti to vyhovuje.

Podrobnosti o produktu

  • Výška 30 cm x délka 55 cm x hloubka 24 cm. Délka ucha: 18 cm. Délka popruhu: 130 cm (nejdelší), 81 cm (nejkratší)
  • Hlavní část / rukojeti: 100 % polyuretan. Podšívka / popruhy: 100 % polyester
  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IV0367-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 4

  • Nice bag, not complete

    Wailam

    Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.

Perforovaná sportovní taška Jordan (40 l)

Jordan

159,99 €

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