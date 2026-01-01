Pánský volný golfový svetr Nike Fairway Fresh

Nike Fairway Fresh
Pánský volný golfový svetr
Některé cesty jsou náročné, ať se na ně díváš jakkoli. Vzor tartanu na tomhle pohodlném svetru, inspirovaný terénem jednoho z nejkrásnějších anglických golfových hřišť, přináší nový pohled na kamufláž z pohledu golfu. Prostorný střih a měkké dvojité pletení z něj dělají oblíbený kousek na hřišti i mimo něj.
- Zobrazená barva: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Styl: IO0687-104
Nike Fairway Fresh
Některé cesty jsou náročné, ať se na ně díváš jakkoli. Vzor tartanu na tomhle pohodlném svetru, inspirovaný terénem jednoho z nejkrásnějších anglických golfových hřišť, přináší nový pohled na kamufláž z pohledu golfu. Prostorný střih a měkké dvojité pletení z něj dělají oblíbený kousek na hřišti i mimo něj.
Výhody
- Středně silný žakárový úplet je hladký, hřejivý a jemně splývá.
- Celoplošný potisk zachycuje některé z nejpamátnějších golfových jamek z ptačí perspektivy.
Podrobnosti o produktu
- Zapínání na knoflíky
- 70 % polyester / 10 % akryl / 10 % viskóza / 7 % vlna / 3 % elastan.
- Prát ručně ve studené vodě
- Dovoz
- Zobrazená barva: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Styl: IO0687-104
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Fairway Fresh