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Pánský volný golfový svetr Nike Fairway Fresh - Light Orewood Brown/Diffused Blue

Nike Fairway Fresh

Pánský volný golfový svetr

119,99 €

Některé cesty jsou náročné, ať se na ně díváš jakkoli. Vzor tartanu na tomhle pohodlném svetru, inspirovaný terénem jednoho z nejkrásnějších anglických golfových hřišť, přináší nový pohled na kamufláž z pohledu golfu. Prostorný střih a měkké dvojité pletení z něj dělají oblíbený kousek na hřišti i mimo něj.


  • Zobrazená barva: Light Orewood Brown/Diffused Blue
  • Styl: IO0687-104

Nike Fairway Fresh

119,99 €

Některé cesty jsou náročné, ať se na ně díváš jakkoli. Vzor tartanu na tomhle pohodlném svetru, inspirovaný terénem jednoho z nejkrásnějších anglických golfových hřišť, přináší nový pohled na kamufláž z pohledu golfu. Prostorný střih a měkké dvojité pletení z něj dělají oblíbený kousek na hřišti i mimo něj.

Výhody

  • Středně silný žakárový úplet je hladký, hřejivý a jemně splývá.
  • Celoplošný potisk zachycuje některé z nejpamátnějších golfových jamek z ptačí perspektivy.

Podrobnosti o produktu

  • Zapínání na knoflíky
  • 70 % polyester / 10 % akryl / 10 % viskóza / 7 % vlna / 3 % elastan.
  • Prát ručně ve studené vodě
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Light Orewood Brown/Diffused Blue
  • Styl: IO0687-104

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánský volný golfový svetr Nike Fairway Fresh

    Nike Fairway Fresh

    119,99 €

    Dolaď si styl