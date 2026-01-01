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Pánský turistický top ACG Wolf Grid Therma-FIT s polovičním zipem - Černá/Summit White

Recyklované materiály

ACG Wolf Grid

Pánský turistický top Therma-FIT s polovičním zipem

89,99 €
Černá/Summit White
Desert Pink/Light Crimson/Summit White
Light Orewood Brown/Cream II/Light Crimson/Summit White
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Když teplota klesne a tvoje turistické vybavení je promočené potem, musíš udělat těžké rozhodnutí: pokračovat, nebo se vrátit. Top ACG Wolf Grid je navržený tak, aby ti pomohl pokračovat. Prodyšný flís s mřížkovanou vnitřní stranou se přizpůsobí měnícím se podmínkám. Odvádí vlhkost a ukládá tělesné teplo, takže tě zahřeje i s menším počtem vrstev a zažiješ toho víc.


  • Zobrazená barva: Černá/Summit White
  • Styl: IM4233-010

ACG Wolf Grid

89,99 €

Když teplota klesne a tvoje turistické vybavení je promočené potem, musíš udělat těžké rozhodnutí: pokračovat, nebo se vrátit. Top ACG Wolf Grid je navržený tak, aby ti pomohl pokračovat. Prodyšný flís s mřížkovanou vnitřní stranou se přizpůsobí měnícím se podmínkám. Odvádí vlhkost a ukládá tělesné teplo, takže tě zahřeje i s menším počtem vrstev a zažiješ toho víc.

Podrobnosti o produktu

  • Otvory na palce
  • Vertikální náprsní kapsa na zip
  • Vyšívané logo ACG vlevo na prsou
  • 95 % polyester / 5 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Summit White
  • Styl: IM4233-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánský turistický top ACG Wolf Grid Therma-FIT s polovičním zipem

    ACG Wolf Grid

    89,99 €

    Dolaď si styl

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