Pánský turistický top ACG Wolf Grid Therma-FIT s polovičním zipem

Recyklované materiály
ACG Wolf Grid
Pánský turistický top Therma-FIT s polovičním zipem
Když teplota klesne a tvoje turistické vybavení je promočené potem, musíš udělat těžké rozhodnutí: pokračovat, nebo se vrátit. Top ACG Wolf Grid je navržený tak, aby ti pomohl pokračovat. Prodyšný flís s mřížkovanou vnitřní stranou se přizpůsobí měnícím se podmínkám. Odvádí vlhkost a ukládá tělesné teplo, takže tě zahřeje i s menším počtem vrstev a zažiješ toho víc.
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IM4233-010
ACG Wolf Grid
Když teplota klesne a tvoje turistické vybavení je promočené potem, musíš udělat těžké rozhodnutí: pokračovat, nebo se vrátit. Top ACG Wolf Grid je navržený tak, aby ti pomohl pokračovat. Prodyšný flís s mřížkovanou vnitřní stranou se přizpůsobí měnícím se podmínkám. Odvádí vlhkost a ukládá tělesné teplo, takže tě zahřeje i s menším počtem vrstev a zažiješ toho víc.
Podrobnosti o produktu
- Otvory na palce
- Vertikální náprsní kapsa na zip
- Vyšívané logo ACG vlevo na prsou
- 95 % polyester / 5 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IM4233-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG Wolf Grid