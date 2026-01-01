Pánský turistický top ACG Wildsee Dri-FIT s čtvrtinovým zipem a dlouhým rukávem

Recyklované materiály
ACG Wildsee
Pánský turistický top Dri-FIT s čtvrtinovým zipem a dlouhým rukávem
Konečně vyšlo sluníčko? Nezapomeň na ochranu proti UV záření. Potíš se? Máme pro tebe technologii odvádějící pot. Tenhle top ACG se čtvrtinovým zipem můžeš nosit samostatně nebo jako vrstvu. Je z měkkého a pružného materiálu, takže ti v něm bude báječně pohodlně.
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IM4223-010
ACG Wildsee
Konečně vyšlo sluníčko? Nezapomeň na ochranu proti UV záření. Potíš se? Máme pro tebe technologii odvádějící pot. Tenhle top ACG se čtvrtinovým zipem můžeš nosit samostatně nebo jako vrstvu. Je z měkkého a pružného materiálu, takže ti v něm bude báječně pohodlně.
Technologie odvádějící pot
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Vrstvi a přizpůsob se
Oblečení ACG je navržené jako kompletní systém, takže ti pomůže přizpůsobit se aktuálním podmínkám a úrovni aktivity. Tuhle přiléhavou základní vrstvu můžeš nosit samostatně nebo se střední a vnější vrstvou, když si to počasí vyžádá.
Záměrné detaily
Otvory pro palce prodlužují krytí a drží rukávy na místě, i když se hýbeš. Prodyšné síťované panely v podpaží tě na trailu pomáhají udržet v pohodlí.
Výhody
Čtvrtinový zip ti umožní upravit si krytí i proudění vzduchu.
Podrobnosti o produktu
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Svrchní část: 88 % polyester / 12 % elastan. Síťovina: 74 % polyester / 18 % lyocell / 8 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IM4223-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG Wildsee