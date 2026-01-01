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Pánský turistický top ACG Wildsee Dri-FIT s čtvrtinovým zipem a dlouhým rukávem - Černá/Summit White

Recyklované materiály

ACG Wildsee

Pánský turistický top Dri-FIT s čtvrtinovým zipem a dlouhým rukávem

69,99 €
Černá/Summit White
Light Crimson/Summit White
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Konečně vyšlo sluníčko? Nezapomeň na ochranu proti UV záření. Potíš se? Máme pro tebe technologii odvádějící pot. Tenhle top ACG se čtvrtinovým zipem můžeš nosit samostatně nebo jako vrstvu. Je z měkkého a pružného materiálu, takže ti v něm bude báječně pohodlně.


  • Zobrazená barva: Černá/Summit White
  • Styl: IM4223-010

ACG Wildsee

69,99 €

Konečně vyšlo sluníčko? Nezapomeň na ochranu proti UV záření. Potíš se? Máme pro tebe technologii odvádějící pot. Tenhle top ACG se čtvrtinovým zipem můžeš nosit samostatně nebo jako vrstvu. Je z měkkého a pružného materiálu, takže ti v něm bude báječně pohodlně.

Technologie odvádějící pot

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Vrstvi a přizpůsob se

Oblečení ACG je navržené jako kompletní systém, takže ti pomůže přizpůsobit se aktuálním podmínkám a úrovni aktivity. Tuhle přiléhavou základní vrstvu můžeš nosit samostatně nebo se střední a vnější vrstvou, když si to počasí vyžádá.

Záměrné detaily

Otvory pro palce prodlužují krytí a drží rukávy na místě, i když se hýbeš. Prodyšné síťované panely v podpaží tě na trailu pomáhají udržet v pohodlí.

Výhody

Čtvrtinový zip ti umožní upravit si krytí i proudění vzduchu.

Podrobnosti o produktu

  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • Svrchní část: 88 % polyester / 12 % elastan. Síťovina: 74 % polyester / 18 % lyocell / 8 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Summit White
  • Styl: IM4223-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánský turistický top ACG Wildsee Dri-FIT s čtvrtinovým zipem a dlouhým rukávem

    ACG Wildsee

    69,99 €

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