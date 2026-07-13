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Pánský top Nike Club Rules Aero-FIT se stojáčkem - Sail/Sail

Recyklované materiály

Nike Club Rules

Pánský top Aero-FIT se stojáčkem

59,99 €
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Naším jediným pravidlem je pravidla nedodržovat. Topu s technologií Aero-FIT jsme dali žakárový vzor pepita, takže má klubový vzhled stvořený pro pohyb a dlouhé dny venku.


  • Zobrazená barva: Sail/Sail
  • Styl: IU0800-133

Nike Club Rules

59,99 €

Naším jediným pravidlem je pravidla nedodržovat. Topu s technologií Aero-FIT jsme dali žakárový vzor pepita, takže má klubový vzhled stvořený pro pohyb a dlouhé dny venku.

Výhody

  • Technologii Nike Aero-FIT jsme navrhli pro maximální prodyšnost. Umožňuje proudění vzduchu na pokožce, takže při vysokých teplotách zůstaneš svěží.
  • Standardní střih působí uvolněně a je navržený tak, aby byl přiléhavější.

Podrobnosti o produktu

  • Logo NikeCourt
  • Vyšívané logo Swoosh
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Sail/Sail
  • Styl: IU0800-133

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Aero-FIT je první elitní sportovní oblečení Nike vyrobené ze 100% textilního odpadu. Posouvá tak dál dlouhodobou snahu značky snižovat svou ekologickou stopu a pomáhat sportovcům a sportovkyním přizpůsobit se dopadům změny klimatu.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Great for Hot Weather

    Timi958879019

    Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)

Pánský top Nike Club Rules Aero-FIT se stojáčkem

Nike Club Rules

59,99 €

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