Pánský top Nike Club Rules Aero-FIT se stojáčkem

Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Recyklované materiály
Naším jediným pravidlem je pravidla nedodržovat. Topu s technologií Aero-FIT jsme dali žakárový vzor pepita, takže má klubový vzhled stvořený pro pohyb a dlouhé dny venku.
Nike Club Rules
Naším jediným pravidlem je pravidla nedodržovat. Topu s technologií Aero-FIT jsme dali žakárový vzor pepita, takže má klubový vzhled stvořený pro pohyb a dlouhé dny venku.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Nike Club Rules