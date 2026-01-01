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Pánský top ACG Aireez s dlouhým rukávem a knoflíky na terénní běh - Light Crimson/Summit White

Recyklované materiály

ACG Aireez

Pánský top s dlouhým rukávem a knoflíky na terénní běh

109,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Žhnoucí slunce, kilometry před tebou. Tenhle top jsme vyrobili s ochranou proti UV záření a límcem, který si můžeš zvednout pro větší krytí. Otvor na zádech pomáhá s prouděním vzduchu a lehký, pružný taft je vybavený technologií odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v suchu a pohodlí. Tak na co čekáš? Stezky se samy neuběhnou.


  • Zobrazená barva: Light Crimson/Summit White
  • Styl: IM5144-696

ACG Aireez

109,99 €

Žhnoucí slunce, kilometry před tebou. Tenhle top jsme vyrobili s ochranou proti UV záření a límcem, který si můžeš zvednout pro větší krytí. Otvor na zádech pomáhá s prouděním vzduchu a lehký, pružný taft je vybavený technologií odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v suchu a pohodlí. Tak na co čekáš? Stezky se samy neuběhnou.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Do náprsní kapsy na patentku si bezpečně uložíš gely nebo sluchátka.
  • Límec se zapíná na knoflíky, aby se při běhu méně hýbal.

Podrobnosti o produktu

  • Poutko na pověšení
  • Reflexní loga ACG a Nike Swoosh
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
  • 72 % nylon, 28 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Light Crimson/Summit White
  • Styl: IM5144-696

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánský top ACG Aireez s dlouhým rukávem a knoflíky na terénní běh

    ACG Aireez

    109,99 €

    Lehká běžecká košile s UV ochranou, ve kterém máš stín pořád s sebou.

    Promyšlený design

    Terénní běh

    Ochrana

    UV ochrana

    Materiál

    Prodyšná

    Dokonale funkční prvky

    • Super UV ochrana

      Ochrana UPF 40, když se do tebe opírá slunce.

    • Velká prodyšnost

      Díky materiálu Dri-FIT můžeš lehce dýchat i v úmorném vedru.

    • Mimořádně lehká

      Ani gram navíc, připravená na neomezený pohyb nejen po horách.

    Dolaď si styl