Pánský top ACG Aireez s dlouhým rukávem a knoflíky na terénní běh

Recyklované materiály
ACG Aireez
Pánský top s dlouhým rukávem a knoflíky na terénní běh
Žhnoucí slunce, kilometry před tebou. Tenhle top jsme vyrobili s ochranou proti UV záření a límcem, který si můžeš zvednout pro větší krytí. Otvor na zádech pomáhá s prouděním vzduchu a lehký, pružný taft je vybavený technologií odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v suchu a pohodlí. Tak na co čekáš? Stezky se samy neuběhnou.
- Zobrazená barva: Light Crimson/Summit White
- Styl: IM5144-696
ACG Aireez
Žhnoucí slunce, kilometry před tebou. Tenhle top jsme vyrobili s ochranou proti UV záření a límcem, který si můžeš zvednout pro větší krytí. Otvor na zádech pomáhá s prouděním vzduchu a lehký, pružný taft je vybavený technologií odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v suchu a pohodlí. Tak na co čekáš? Stezky se samy neuběhnou.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Do náprsní kapsy na patentku si bezpečně uložíš gely nebo sluchátka.
- Límec se zapíná na knoflíky, aby se při běhu méně hýbal.
Podrobnosti o produktu
- Poutko na pověšení
- Reflexní loga ACG a Nike Swoosh
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- 72 % nylon, 28 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Light Crimson/Summit White
- Styl: IM5144-696
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG Aireez
Lehká běžecká košile s UV ochranou, ve kterém máš stín pořád s sebou.
Promyšlený design
Terénní běh
Ochrana
UV ochrana
Materiál