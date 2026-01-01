Pánský rolák Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pánský rolák Dri-FIT
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tenhle rolák z dvojité pleteniny kombinuje prostorný, sofistikovaný vzhled s technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže budeš na cestách v dokonalém pohodlí.
- Zobrazená barva: Pink Smoke/Light Boulder
- Styl: IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tenhle rolák z dvojité pleteniny kombinuje prostorný, sofistikovaný vzhled s technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže budeš na cestách v dokonalém pohodlí.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Zkosené ramenní švy a snížené průramky ti umožní přirozený pohyb bez omezení.
Podrobnosti o produktu
- Charakteristické poutko na pověšení vzadu na límci
- 51 % polyester / 25 % modal / 15 % bavlna / 9 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pink Smoke/Light Boulder
- Styl: IF2119-658
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 191 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft