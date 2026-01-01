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Pánský rolák Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT - Pink Smoke/Light Boulder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pánský rolák Dri-FIT

99,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tenhle rolák z dvojité pleteniny kombinuje prostorný, sofistikovaný vzhled s technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže budeš na cestách v dokonalém pohodlí.


  • Zobrazená barva: Pink Smoke/Light Boulder
  • Styl: IF2119-658

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tenhle rolák z dvojité pleteniny kombinuje prostorný, sofistikovaný vzhled s technologií Dri-FIT odvádějící pot, takže budeš na cestách v dokonalém pohodlí.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Zkosené ramenní švy a snížené průramky ti umožní přirozený pohyb bez omezení.

Podrobnosti o produktu

  • Charakteristické poutko na pověšení vzadu na límci
  • 51 % polyester / 25 % modal / 15 % bavlna / 9 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pink Smoke/Light Boulder
  • Styl: IF2119-658

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 191 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánský rolák Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    99,99 €

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