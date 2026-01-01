triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Pánský pleteninový fotbalový top Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike - Pitch Blue/Pitch Blue/Bílá/Midwest Gold

Recyklované materiály

Chelsea FC Strike

Pánské pleteninové fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT

74,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Štíhlý, aerodynamický střih zdobí designové prvky speciálně šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám, takže ti nic nebude bránit v kontaktu s míčem. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš své dovednosti.


  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Pitch Blue/Bílá/Midwest Gold
  • Styl: II4207-426

Chelsea FC Strike

74,99 €

Štíhlý, aerodynamický střih zdobí designové prvky speciálně šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám, takže ti nic nebude bránit v kontaktu s míčem. Technologie odvádějící pot tě udrží v suchu a pohodlí, když ladíš své dovednosti.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Otvory pro palce na manžetách ochrání ruce před zimou a při pohybu drží rukávy na místě.

Podrobnosti o produktu

  • 91 % polyester / 9 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Pitch Blue/Bílá/Midwest Gold
  • Styl: II4207-426

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 179 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Chelsea FC Strike.

    Pánský pleteninový fotbalový top Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike

    Chelsea FC Strike

    74,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 6