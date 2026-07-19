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Pánský kardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft - Černá/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pánský kardigan

114,99 €
Černá/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tenhle kardigan z prvotřídní dvojité pleteniny má čisté linie a technologii Dri-FIT, která skvěle odvádí pot, takže se v něm budeš cítit maximálně pohodlně všude, kam se vydáš.


  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: HQ6948-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tenhle kardigan z prvotřídní dvojité pleteniny má čisté linie a technologii Dri-FIT, která skvěle odvádí pot, takže se v něm budeš cítit maximálně pohodlně všude, kam se vydáš.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Zapínání na patentky usnadňuje kombinování outfitů.
  • Do předních kapes na zip uložíš cennosti.

Podrobnosti o produktu

  • Poutko vzadu na krku
  • Svrchní část: 51 % polyester / 25 % modal / 15 % bavlna / 9 % elastan. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: HQ6948-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (9)

Hvězdičky: 4.6

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Pánský kardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 9

Vyladěná pro celodenní pohodlí

Nová kolekce plná elegantních a neskonale pohodlných modelů.

„Nakonec jde o to, že se máš cítit dobře.“

– Aurélien Tchouaméni, 24.7 fotbal

ImpossiblySoft

Tahle dvojitá pletenina slibuje každodenní pohodlí a posouvá pojem měkkost na novou úroveň.

Pocit luxusu

Pro sportovce je výkon životním stylem. Přidej tenhle funkční materiál s luxusní měkkostí do svého šatníku a vychutnej si další level pohodlí.