Pánský kardigan Nike 24.7 ImpossiblySoft

High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tenhle kardigan z prvotřídní dvojité pleteniny má čisté linie a technologii Dri-FIT, která skvěle odvádí pot, takže se v něm budeš cítit maximálně pohodlně všude, kam se vydáš.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tenhle kardigan z prvotřídní dvojité pleteniny má čisté linie a technologii Dri-FIT, která skvěle odvádí pot, takže se v něm budeš cítit maximálně pohodlně všude, kam se vydáš.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Khanh
Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try
Great look and fit!
Harry977858400
Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nová kolekce plná elegantních a neskonale pohodlných modelů.
– Aurélien Tchouaméni, 24.7 fotbal
Tahle dvojitá pletenina slibuje každodenní pohodlí a posouvá pojem měkkost na novou úroveň.
Pro sportovce je výkon životním stylem. Přidej tenhle funkční materiál s luxusní měkkostí do svého šatníku a vychutnej si další level pohodlí.