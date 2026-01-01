Recyklované materiály
Inter Milán 2026 Match SE
Pánský fotbalový dres Nike ACG Dri-FIT ADV Authentic
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V tomhle originálním dresu, který se inspiruje spojením mezi Milánem a přírodou, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si přes něj přehoď bundu.
- Zobrazená barva: Hyper Blue/Černá/Safety Orange
- Styl: IB3141-413
Inter Milán 2026 Match SE
ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V tomhle originálním dresu, který se inspiruje spojením mezi Milánem a přírodou, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si přes něj přehoď bundu.
Zvýšená prodyšnost
Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí.
Po vzoru profíků
S naší kolekcí Match můžeš nosit to samé, co nosí profesionálové. Zkombinovali jsme autentické designové prvky a lehkou, rychleschnoucí technologii, takže jsi na hřišti v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Autentické provedení
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Hyper Blue/Černá/Safety Orange
- Styl: IB3141-413
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
ACG x FC Internazionale Milán
ACG bere Inter Milán ze hřiště a míří do Alp. Nový design inspirovaný Dolomity. Spojení města s přírodou vyniká v dresu, který se neztratí v žádné nadmořské výšce.