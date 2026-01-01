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Pánský fotbalový dres Nike ACG Dri-FIT ADV Authentic Inter Milán 2026 Match SE - Hyper Blue/Černá/Safety Orange

Recyklované materiály

Inter Milán 2026 Match SE

Pánský fotbalový dres Nike ACG Dri-FIT ADV Authentic

149,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V tomhle originálním dresu, který se inspiruje spojením mezi Milánem a přírodou, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si přes něj přehoď bundu.


  • Zobrazená barva: Hyper Blue/Černá/Safety Orange
  • Styl: IB3141-413

Inter Milán 2026 Match SE

149,99 €

ACG bere poprvé v historii Inter Milán z hřiště do Alp. V tomhle originálním dresu, který se inspiruje spojením mezi Milánem a přírodou, můžeš vyjádřit podporu svému klubu v jakékoli nadmořské výšce. Pokud se ale vydáš opravdu vysoko do hor, radši si přes něj přehoď bundu.

Zvýšená prodyšnost

Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí.

Po vzoru profíků

S naší kolekcí Match můžeš nosit to samé, co nosí profesionálové. Zkombinovali jsme autentické designové prvky a lehkou, rychleschnoucí technologii, takže jsi na hřišti v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • Autentické provedení
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Hyper Blue/Černá/Safety Orange
  • Styl: IB3141-413

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Dolaď si styl

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ACG x FC Internazionale Milán

ACG bere Inter Milán ze hřiště a míří do Alp. Nový design inspirovaný Dolomity. Spojení města s přírodou vyniká v dresu, který se neztratí v žádné nadmořské výšce.