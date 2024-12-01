Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Icon Edition

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Každý tým se od svých soupeřů odlišuje svými jedinečnými barvami a nezaměnitelnou identitou. Dres Denver Nuggets vzdává hold bohaté basketbalové tradici. Vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových detailů až po lehkou síťovinu odvádějící pot.
Denver Nuggets Icon Edition
Každý tým se od svých soupeřů odlišuje svými jedinečnými barvami a nezaměnitelnou identitou. Dres Denver Nuggets vzdává hold bohaté basketbalové tradici. Vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových detailů až po lehkou síťovinu odvádějící pot.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Denver Nuggets Icon Edition