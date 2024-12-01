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Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Icon Edition - College Navy

Recyklované materiály

Denver Nuggets Icon Edition

Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman

104,99 €
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100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Každý tým se od svých soupeřů odlišuje svými jedinečnými barvami a nezaměnitelnou identitou. Dres Denver Nuggets vzdává hold bohaté basketbalové tradici. Vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových detailů až po lehkou síťovinu odvádějící pot.


  • Zobrazená barva: College Navy
  • Styl: DN2003-419

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

Každý tým se od svých soupeřů odlišuje svými jedinečnými barvami a nezaměnitelnou identitou. Dres Denver Nuggets vzdává hold bohaté basketbalové tradici. Vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových detailů až po lehkou síťovinu odvádějící pot.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Prodyšná síťovina příjemně větrá nejenom na hřišti.

Podrobnosti o produktu

  • Grafické motivy nanesené tepelnou úpravou
  • Štítek na lemu
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: College Navy
  • Styl: DN2003-419

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Icon Edition

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

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