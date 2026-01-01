Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Association Edition

Recyklované materiály
Denver Nuggets Association Edition
Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Dres Association Edition s bílým pozadím je společným prvkem každého týmu NBA. Od týmových barev a grafických motivů až po lehkou síťovinu odvádějící pot, dres Denver Nuggets vychází z těch, které nosí profíci na palubovce. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.
- Zobrazená barva: Bílá
- Styl: DN2075-100
Denver Nuggets Association Edition
Dres Association Edition s bílým pozadím je společným prvkem každého týmu NBA. Od týmových barev a grafických motivů až po lehkou síťovinu odvádějící pot, dres Denver Nuggets vychází z těch, které nosí profíci na palubovce. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Prodyšná síťovina příjemně větrá nejenom na hřišti.
Podrobnosti o produktu
- Jméno a číslo hráče z kepru
- Grafické motivy nanesené tepelnou úpravou
- Štítek na lemu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá
- Styl: DN2075-100
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Denver Nuggets Association Edition