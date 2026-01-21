Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman Boston Celtics Association Edition

Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Dres Association Edition s bílým pozadím je společným prvkem každého týmu NBA. Dres Boston Celtics vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových barev a grafických motivů až po lehkou síťovinu odvádějící pot. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.
Boston Celtics Association Edition
Dres Association Edition s bílým pozadím je společným prvkem každého týmu NBA. Dres Boston Celtics vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových barev a grafických motivů až po lehkou síťovinu odvádějící pot. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4
Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
super maillot
NathalieG493470911
Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site
craigh513860178
Better than what I though it was gonna be highly recommended it
Boston Celtics Association Edition