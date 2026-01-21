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Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman Boston Celtics Association Edition - Bílá

Recyklované materiály

Boston Celtics Association Edition

Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman

104,99 €
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100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Dres Association Edition s bílým pozadím je společným prvkem každého týmu NBA. Dres Boston Celtics vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových barev a grafických motivů až po lehkou síťovinu odvádějící pot. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.


  • Zobrazená barva: Bílá
  • Styl: DN2070-100

Boston Celtics Association Edition

104,99 €

Dres Association Edition s bílým pozadím je společným prvkem každého týmu NBA. Dres Boston Celtics vychází z dresů, které nosí profíci na palubovce, od týmových barev a grafických motivů až po lehkou síťovinu odvádějící pot. Udrží tě v suchu a pohodě na hřišti i mimo něj, když fandíš oblíbenému hráči a hře, kterou miluješ.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Prodyšná síťovina příjemně větrá nejenom na hřišti.

Podrobnosti o produktu

  • Jméno a číslo hráče z kepru
  • Grafické motivy nanesené tepelnou úpravou
  • Štítek na lemu
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá
  • Styl: DN2070-100

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (4)

Hvězdičky: 4

  • Jalen brown white Celtics jersey

    jam 2779

    the jersey looks different and size medium is too big

  • super maillot

    NathalieG493470911

    Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site

  • craigh513860178

    Better than what I though it was gonna be highly recommended it

Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Swingman Boston Celtics Association Edition

Boston Celtics Association Edition

104,99 €

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