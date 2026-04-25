Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Boston Celtics Courtside

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Gridiron? Palubovka? Na tom vážně nezáleží. Celtics jsou s tebou, ať se věnuješ jakémukoliv sportu. Tenhle speciální dres Dri-FIT ti pomůže pochlubit se svou oblíbenou značkou.
Boston Celtics Courtside
Gridiron? Palubovka? Na tom vážně nezáleží. Celtics jsou s tebou, ať se věnuješ jakémukoliv sportu. Tenhle speciální dres Dri-FIT ti pomůže pochlubit se svou oblíbenou značkou.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 2
Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside