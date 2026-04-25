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Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Boston Celtics Courtside - Černá/Černá/Černá

Recyklované materiály

Boston Celtics Courtside

Pánský dres Nike Dri-FIT NBA

Sleva 30
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100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Gridiron? Palubovka? Na tom vážně nezáleží. Celtics jsou s tebou, ať se věnuješ jakémukoliv sportu. Tenhle speciální dres Dri-FIT ti pomůže pochlubit se svou oblíbenou značkou.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: HV9746-010

Boston Celtics Courtside

Sleva 30

Gridiron? Palubovka? Na tom vážně nezáleží. Celtics jsou s tebou, ať se věnuješ jakémukoliv sportu. Tenhle speciální dres Dri-FIT ti pomůže pochlubit se svou oblíbenou značkou.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Černá
  • Styl: HV9746-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 2

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Pánský dres Nike Dri-FIT NBA Boston Celtics Courtside

Boston Celtics Courtside

Sleva 30

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