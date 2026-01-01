Pánský dres na americký fotbal Nike NFL C.J. Stroud Houston Texans

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C.J. Stroud Houston Texans
Pánský dres Nike NFL Game na americký fotbal
124,99 €
Reprezentuj jednu z největších hvězd svého týmu v dresu Houston Texans. Díky volnému prodyšnému střihu dresu, který nosí hráči na hřišti, se budeš v den zápasu cítit pohodlně.
- Zobrazená barva: Pitch Blue
- Styl: II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
124,99 €
Reprezentuj jednu z největších hvězd svého týmu v dresu Houston Texans. Díky volnému prodyšnému střihu dresu, který nosí hráči na hřišti, se budeš v den zápasu cítit pohodlně.
Výhody
- Sítotisk jména, čísla a týmového znaku je lehký a zároveň odolný.
- Strategicky umístěné zóny s odvětráváním pomáhají s ochlazováním v místech, kde se nejvíc zahříváš.
Podrobnosti o produktu
- Výstřih do V s emblémem NFL
- Tištěná cedulka vzadu u krku
- Tkaná nášivka
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pitch Blue
- Styl: II7377-426
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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C.J. Stroud Houston Texans
124,99 €