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Pánský dres na americký fotbal Nike NFL C.J. Stroud Houston Texans - Pitch Blue

C.J. Stroud Houston Texans

Pánský dres Nike NFL Game na americký fotbal

124,99 €

Reprezentuj jednu z největších hvězd svého týmu v dresu Houston Texans. Díky volnému prodyšnému střihu dresu, který nosí hráči na hřišti, se budeš v den zápasu cítit pohodlně.


  • Zobrazená barva: Pitch Blue
  • Styl: II7377-426

C.J. Stroud Houston Texans

124,99 €

Reprezentuj jednu z největších hvězd svého týmu v dresu Houston Texans. Díky volnému prodyšnému střihu dresu, který nosí hráči na hřišti, se budeš v den zápasu cítit pohodlně.

Výhody

  • Sítotisk jména, čísla a týmového znaku je lehký a zároveň odolný.
  • Strategicky umístěné zóny s odvětráváním pomáhají s ochlazováním v místech, kde se nejvíc zahříváš.

Podrobnosti o produktu

  • Výstřih do V s emblémem NFL
  • Tištěná cedulka vzadu u krku
  • Tkaná nášivka
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pitch Blue
  • Styl: II7377-426

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánský dres na americký fotbal Nike NFL C.J. Stroud Houston Texans

    C.J. Stroud Houston Texans

    124,99 €

    Dolaď si styl