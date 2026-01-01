Pánské volné tričko Nike NBA Chicago Bulls Courtside

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Chicago Bulls Courtside
Pánské volné tričko Nike NBA
Sleva 30
Dej najevo, že fandíš Bulls – v dobrém i zlém, při každém vítězství i pádu. V tomhle volnějším triku to jasně ukážeš.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: HV6795-010
Chicago Bulls Courtside
Sleva 30
Dej najevo, že fandíš Bulls – v dobrém i zlém, při každém vítězství i pádu. V tomhle volnějším triku to jasně ukážeš.
Výhody
Středně silná bavlna je měkká a hezky splývá.
Podrobnosti o produktu
- Volný střih
- Žebrovaný lem kolem krku
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: HV6795-010
Velikost a střih
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chicago Bulls Courtside
Sleva 30