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Pánské volné tričko Nike NBA Boston Celtics Courtside - Černá

Boston Celtics Courtside

Pánské volné tričko Nike NBA

Sleva 30
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Dej najevo, že fandíš Celtics – v dobrém i zlém, při každém vítězství i pádu. V tomhle volnějším triku to jasně ukážeš.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: HV6242-010

Boston Celtics Courtside

Sleva 30

Dej najevo, že fandíš Celtics – v dobrém i zlém, při každém vítězství i pádu. V tomhle volnějším triku to jasně ukážeš.

Výhody

Středně silná bavlna je měkká a hezky splývá.

Podrobnosti o produktu

  • Volný střih
  • Žebrovaný lem kolem krku
  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: HV6242-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské volné tričko Nike NBA Boston Celtics Courtside

    Boston Celtics Courtside

    Sleva 30

    Dolaď si styl