Pánské volné kraťasy Nike Club z francouzského froté

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Nike Club
Pánské volné kraťasy z francouzského froté
49,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. V těchhle kraťasech z pohodlného francouzského froté budeš vždycky v pohodě.
- Zobrazená barva: Fir/Phantom
- Styl: IQ7658-323
Nike Club
49,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. V těchhle kraťasech z pohodlného francouzského froté budeš vždycky v pohodě.
Výhody
- Středně silné francouzské froté s měkkými smyčkami na vnitřní straně je přirozeně prodyšné.
- Standardní střih je v oblasti sedu a stehen volnější.
- Vnitřní šev sahá nad kolena.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo Nike Futura na zadní kapse
- Kapsy
- Zadní kapsa na patentku
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Boční kapsa na straně kloubů: 100 % bavlna. Zadní kapsa: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Fir/Phantom
- Styl: IQ7658-323
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
49,99 €