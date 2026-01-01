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Pánské volné kraťasy Nike Club z francouzského froté - Fir/Phantom

Nike Club

Pánské volné kraťasy z francouzského froté

49,99 €
Fir/Phantom
Černá/Phantom
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. V těchhle kraťasech z pohodlného francouzského froté budeš vždycky v pohodě.


  • Zobrazená barva: Fir/Phantom
  • Styl: IQ7658-323

Nike Club

49,99 €

Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. V těchhle kraťasech z pohodlného francouzského froté budeš vždycky v pohodě.

Výhody

  • Středně silné francouzské froté s měkkými smyčkami na vnitřní straně je přirozeně prodyšné.
  • Standardní střih je v oblasti sedu a stehen volnější.
  • Vnitřní šev sahá nad kolena.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Nike Futura na zadní kapse
  • Kapsy
  • Zadní kapsa na patentku
  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Boční kapsa na straně kloubů: 100 % bavlna. Zadní kapsa: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Fir/Phantom
  • Styl: IQ7658-323

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské volné kraťasy Nike Club z francouzského froté

    Nike Club

    49,99 €

    Dolaď si styl