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Pánské turistické kalhoty ACG Wolf Grid Therma-FIT - Černá/Summit White

Recyklované materiály

ACG Wolf Grid

Pánské turistické kalhoty Therma-FIT

89,99 €
Černá/Summit White
Mystic Dates/Tattoo/Summit White
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Když teplota klesne a tvoje turistické vybavení je promočené potem, musíš udělat těžké rozhodnutí: pokračovat, nebo se vrátit. Tyhle kalhoty ACG Wolf Grid jsou navržené tak, aby ti pomohly pokračovat. Prodyšný flís s mřížkovanou vnitřní stranou se přizpůsobí měnícím se podmínkám. Odvádí vlhkost a ukládá tělesné teplo, takže tě zahřeje i s menším počtem vrstev a zažiješ toho víc.


  • Zobrazená barva: Černá/Summit White
  • Styl: IM4231-010

ACG Wolf Grid

89,99 €

Když teplota klesne a tvoje turistické vybavení je promočené potem, musíš udělat těžké rozhodnutí: pokračovat, nebo se vrátit. Tyhle kalhoty ACG Wolf Grid jsou navržené tak, aby ti pomohly pokračovat. Prodyšný flís s mřížkovanou vnitřní stranou se přizpůsobí měnícím se podmínkám. Odvádí vlhkost a ukládá tělesné teplo, takže tě zahřeje i s menším počtem vrstev a zažiješ toho víc.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsy na zip
  • Elastické manžety
  • Vyšívané logo ACG na levém stehně
  • 95 % polyester / 5 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Summit White
  • Styl: IM4231-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • 7/8 střih: sahá ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské turistické kalhoty ACG Wolf Grid Therma-FIT

    ACG Wolf Grid

    89,99 €

    Dolaď si styl

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