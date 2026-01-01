Pánské turistické kalhoty ACG Wolf Grid Therma-FIT

Recyklované materiály
ACG Wolf Grid
Pánské turistické kalhoty Therma-FIT
Když teplota klesne a tvoje turistické vybavení je promočené potem, musíš udělat těžké rozhodnutí: pokračovat, nebo se vrátit. Tyhle kalhoty ACG Wolf Grid jsou navržené tak, aby ti pomohly pokračovat. Prodyšný flís s mřížkovanou vnitřní stranou se přizpůsobí měnícím se podmínkám. Odvádí vlhkost a ukládá tělesné teplo, takže tě zahřeje i s menším počtem vrstev a zažiješ toho víc.
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IM4231-010
ACG Wolf Grid
Když teplota klesne a tvoje turistické vybavení je promočené potem, musíš udělat těžké rozhodnutí: pokračovat, nebo se vrátit. Tyhle kalhoty ACG Wolf Grid jsou navržené tak, aby ti pomohly pokračovat. Prodyšný flís s mřížkovanou vnitřní stranou se přizpůsobí měnícím se podmínkám. Odvádí vlhkost a ukládá tělesné teplo, takže tě zahřeje i s menším počtem vrstev a zažiješ toho víc.
Podrobnosti o produktu
- Kapsy na zip
- Elastické manžety
- Vyšívané logo ACG na levém stehně
- 95 % polyester / 5 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IM4231-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- 7/8 střih: sahá ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG Wolf Grid