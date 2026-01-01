Pánské turistické kalhoty ACG High Stakes

Recyklované materiály
ACG High Stakes
Pánské turistické kalhoty
K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Kalhoty ACG High Stakes jsou navržené tak, aby se přizpůsobily jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Jsou lehké a pružné, takže tě při pohybu méně omezují. Déšť na obzoru? Žádný stres, vodoodpudivá úprava ti pomůže zůstat v suchu, takže se můžeš dál věnovat objevování krásy přírody.
- Zobrazená barva: Mystic Dates/Summit White
- Styl: IR2248-658
ACG High Stakes
K nalezení toho tajného výhledu budeš potřebovat spolehlivé turistické vybavení. Kalhoty ACG High Stakes jsou navržené tak, aby se přizpůsobily jak tobě, tak vrtochům Matky přírody. Jsou lehké a pružné, takže tě při pohybu méně omezují. Déšť na obzoru? Žádný stres, vodoodpudivá úprava ti pomůže zůstat v suchu, takže se můžeš dál věnovat objevování krásy přírody.
Pružný pohyb
Hladká, tkaná strečová tkanina je lehká a snadno se sbalí. Boční panely se přirozeně přizpůsobují pohybu, takže můžeš bez obav zdolávat strmé stoupání i dlouhé sestupy.
Nepromokavá úprava
Jen ať mrholí! Nenech se zastavit. Vodoodpudivá úprava ti ve vlhkém počasí pomůže zůstat v suchu, takže můžeš pokračovat v průzkumu.
Snadné utažení
Lehkou stahovací šňůrkou v pase a elastickými stahovacími pásky u kotníku si kalhoty upravíš podle potřeby. Chceš se vyhnout ostnaté alpské flóře? Stáhni je pevně, aby lépe obepínaly kotník. Když budeš chtít víc volnosti a lepší proudění vzduchu, stačí povolit.
Výhody
- Z bočních kapes na zip ti tvé nezbytnosti nevypadnou.
- Materiál s UV ochranou tě chrání před slunečními paprsky.
Podrobnosti o produktu
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Svrchní část: 93 % nylon / 7 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Mystic Dates/Summit White
- Styl: IR2248-658
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt ACG High Stakes.
ACG High Stakes