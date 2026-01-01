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Pánské tričko Nike NBA Vintage Boston Celtics Courtside - Černá

Boston Celtics Courtside

Pánské tričko Nike NBA Vintage

39,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Jak lépe reprezentovat Boston Celtics než tím, že pošleš čistou střelu skrz obroučku? Tohle tričko s retro potiskem je inspirované drsnou atmosférou 90. let. Zaboduj. Ha! Cink!


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: HV5638-010

Boston Celtics Courtside

39,99 €

Jak lépe reprezentovat Boston Celtics než tím, že pošleš čistou střelu skrz obroučku? Tohle tričko s retro potiskem je inspirované drsnou atmosférou 90. let. Zaboduj. Ha! Cink!

Výhody

Středně silná bavlna je měkká a hezky splývá.

Podrobnosti o produktu

  • Volný střih
  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: HV5638-010

Velikost a střih

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    Pánské tričko Nike NBA Vintage Boston Celtics Courtside

    Boston Celtics Courtside

    39,99 €

    Dolaď si styl