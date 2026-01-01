Pánské tričko Nike NBA Vintage Boston Celtics Courtside

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Boston Celtics Courtside
Pánské tričko Nike NBA Vintage
39,99 €
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Jak lépe reprezentovat Boston Celtics než tím, že pošleš čistou střelu skrz obroučku? Tohle tričko s retro potiskem je inspirované drsnou atmosférou 90. let. Zaboduj. Ha! Cink!
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: HV5638-010
Boston Celtics Courtside
39,99 €
Jak lépe reprezentovat Boston Celtics než tím, že pošleš čistou střelu skrz obroučku? Tohle tričko s retro potiskem je inspirované drsnou atmosférou 90. let. Zaboduj. Ha! Cink!
Výhody
Středně silná bavlna je měkká a hezky splývá.
Podrobnosti o produktu
- Volný střih
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: HV5638-010
Velikost a střih
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
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Boston Celtics Courtside
39,99 €