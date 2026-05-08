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Pánské tričko Nike NBA Chicago Bulls Essential - University Red

Chicago Bulls Essential

Pánské tričko Nike NBA

Sleva 30
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V den zápasu máš starostí dost, s oblečením si je nedělej. Oblékni se na sezónu do klasického trička Chicago Bulls.


  • Zobrazená barva: University Red
  • Styl: FJ0231-657

Chicago Bulls Essential

Sleva 30

V den zápasu máš starostí dost, s oblečením si je nedělej. Oblékni se na sezónu do klasického trička Chicago Bulls.

Podrobnosti o produktu

  • 50–100 % bavlna / 0–50 % polyester
  • Procentuální zastoupení materiálů se může lišit. Skutečný poměr uvádíme na štítku výrobku.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: University Red
  • Styl: FJ0231-657

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (23)

Hvězdičky: 4.4

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Super koszulka

    RafałT737750965

    Zdjęcie troszkę nie oddaje koloru, bo ma identyczny jak bluza .. jakość wykonania i materiał na najwyższym poziomie

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Pánské tričko Nike NBA Chicago Bulls Essential

Chicago Bulls Essential

Sleva 30

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