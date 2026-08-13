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Pánské tričko Nike „City Pack“ - Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog

Nike „City Pack“

Pánské tričko

39,99 €
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Rodina Air Max je plná výrazných charakterů a každý z nich má svůj vlastní osobitý styl. Pojďme je oslavit.


  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Styl: IQ3765-070

Nike „City Pack“

39,99 €

Rodina Air Max je plná výrazných charakterů a každý z nich má svůj vlastní osobitý styl. Pojďme je oslavit.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Styl: IQ3765-070

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Qualität hochwertig

    Enrico841255912

    einfach topp Qualität. Super Material.

Pánské tričko Nike „City Pack“

Nike „City Pack“

39,99 €

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