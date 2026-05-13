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Pánské tričko Nike ACG Dri-FIT - Černá

Nike ACG

Pánské tričko Dri-FIT

49,99 €

Tohle tričko je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IH1316-010

Nike ACG

49,99 €

Tohle tričko je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.

Podrobnosti o produktu

  • 63 % polyester / 37 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IH1316-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

1 hvězdička

  • Trop épais

    NIKOLAS

    Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!

Pánské tričko Nike ACG Dri-FIT

Nike ACG

49,99 €

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