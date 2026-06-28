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Pánské tričko Nike ACG Dri-FIT - Summit White

Nike ACG

Pánské tričko Dri-FIT

49,99 €
Summit White
Černá

Tohle tričko je stvořené do přírody a je vybavené technologií odvádějící pot, takže se v něm budeš cítit pohodlně celý den. Silná tkanina a volný střih jsou strukturované a odolné.


  • Zobrazená barva: Summit White
  • Styl: IR6985-121

Nike ACG

49,99 €

Tohle tričko je stvořené do přírody a je vybavené technologií odvádějící pot, takže se v něm budeš cítit pohodlně celý den. Silná tkanina a volný střih jsou strukturované a odolné.

Podrobnosti o produktu

  • 63 % polyester / 37 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Summit White
  • Styl: IR6985-121

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 3

  • Not as pictured

    lmathewj

    The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.

  • Not as pictured!!!

    PeterL264829728

    Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt

  • Acg shirts are the best

    Darrelli

    Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight

Pánské tričko Nike ACG Dri-FIT

Nike ACG

49,99 €

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