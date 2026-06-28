Pánské tričko Nike ACG Dri-FIT

Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Tohle tričko je stvořené do přírody a je vybavené technologií odvádějící pot, takže se v něm budeš cítit pohodlně celý den. Silná tkanina a volný střih jsou strukturované a odolné.
Nike ACG
Tohle tričko je stvořené do přírody a je vybavené technologií odvádějící pot, takže se v něm budeš cítit pohodlně celý den. Silná tkanina a volný střih jsou strukturované a odolné.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3
Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Not as pictured!!!
PeterL264829728
Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt
Acg shirts are the best
Darrelli
Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight
Nike ACG