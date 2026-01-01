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Pánské tričko Nike ACG Dri-FIT - Černá

Nike ACG

Pánské tričko Dri-FIT

54,99 €
Černá
Summit White
Violet Dust
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tohle tričko je navržené, testované a vyrobené na planetě Zemi a je odolné a pohodlné. Díky technologii Dri-FIT odvádí pot od pokožky, aby se rychleji odpařil. Snížená ramena a volný střih působí ležérně.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IH1288-010

Nike ACG

54,99 €

Tohle tričko je navržené, testované a vyrobené na planetě Zemi a je odolné a pohodlné. Díky technologii Dri-FIT odvádí pot od pokožky, aby se rychleji odpařil. Snížená ramena a volný střih působí ležérně.

Podrobnosti o produktu

  • 63 % polyester / 37 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IH1288-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské tričko Nike ACG Dri-FIT

    Nike ACG

    54,99 €

    Dolaď si styl

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