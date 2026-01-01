Pánské tričko Nike ACG Dri-FIT

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Nike ACG
Pánské tričko Dri-FIT
54,99 €
Tohle tričko je navržené, testované a vyrobené na planetě Zemi a je odolné a pohodlné. Díky technologii Dri-FIT odvádí pot od pokožky, aby se rychleji odpařil. Snížená ramena a volný střih působí ležérně.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IH1288-010
Nike ACG
54,99 €
Tohle tričko je navržené, testované a vyrobené na planetě Zemi a je odolné a pohodlné. Díky technologii Dri-FIT odvádí pot od pokožky, aby se rychleji odpařil. Snížená ramena a volný střih působí ležérně.
Podrobnosti o produktu
- 63 % polyester / 37 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IH1288-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike ACG
54,99 €