Pánské tričko Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT s krátkým rukávem

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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Pánské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
69,99 €
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Navržené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, tohle tričko odvádí pot, je lehké a díky materiálu ImpossiblySoft Light krásně splývá.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
- Styl: IQ8273-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
69,99 €
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Navržené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, tohle tričko odvádí pot, je lehké a díky materiálu ImpossiblySoft Light krásně splývá.
Výhody
- Nike 24.7 tě podrží před i po tréninku díky kouskům inspirovaným výkonem, které ti dají kontrolu nad každým momentem.
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Náš materiál ImpossiblySoft Light, vyrobený ze vzdušné žerzejové pleteniny, nabízí dokonalou měkkost a plynulý splývavý vzhled.
Podrobnosti o produktu
- Charakteristické poutko na pověšení
- 79 % modal / 21 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
- Styl: IQ8273-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Velký a vysoký model má na sobě velikost 3XL a měří 196 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
69,99 €