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Pánské tričko Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT s krátkým rukávem - Černá/Černá/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

Pánské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem

69,99 €
Černá/Černá/Dark Smoke Grey
Cucumber Calm/Sail/Illusion Green
Light Orewood Brown/Sail/Light Iron Ore
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Najdi svůj klid s Nike 24.7. Navržené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, tohle tričko odvádí pot, je lehké a díky materiálu ImpossiblySoft Light krásně splývá.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: IQ8273-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

69,99 €

Najdi svůj klid s Nike 24.7. Navržené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, tohle tričko odvádí pot, je lehké a díky materiálu ImpossiblySoft Light krásně splývá.

Výhody

  • Nike 24.7 tě podrží před i po tréninku díky kouskům inspirovaným výkonem, které ti dají kontrolu nad každým momentem.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Náš materiál ImpossiblySoft Light, vyrobený ze vzdušné žerzejové pleteniny, nabízí dokonalou měkkost a plynulý splývavý vzhled.

Podrobnosti o produktu

  • Charakteristické poutko na pověšení
  • 79 % modal / 21 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: IQ8273-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Velký a vysoký model má na sobě velikost 3XL a měří 196 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské tričko Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT s krátkým rukávem

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

    69,99 €

    Dolaď si styl

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