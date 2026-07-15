Pánské tričko na terénní běh ACG Radical AirFlow Dri-FIT s krátkým rukávem

Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
Recyklované materiály
Produkt zrovna není dostupný
Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tohle závodní tričko s krátkým rukávem je navržené tak, aby maximalizovalo využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji pokožku, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
ACG Radical AirFlow
PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.
Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tohle závodní tričko s krátkým rukávem je navržené tak, aby maximalizovalo využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji pokožku, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot.
Měkká pletenina s otvory po celém oděvu je příjemná na dotek. Ohrnovací elastický lem zajišťuje pohodlí a odolnost.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Hvězdičky: 5
Best New Summer Shirt
Teechw439585460
Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it
TTS
AIRCHOW
Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).
ACG Radical AirFlow
Navržené na
Vyvinuté pro
Větrání