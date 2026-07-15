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Pánské tričko na terénní běh ACG Radical AirFlow Dri-FIT s krátkým rukávem - Bílá/Anthracite

Recyklované materiály

ACG Radical AirFlow

Pánské tričko na terénní běh Dri-FIT s krátkým rukávem

119,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tohle závodní tričko s krátkým rukávem je navržené tak, aby maximalizovalo využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji pokožku, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.


  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
  • Styl: IV5366-100

ACG Radical AirFlow

119,99 €

PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.

Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tohle závodní tričko s krátkým rukávem je navržené tak, aby maximalizovalo využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji pokožku, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.

Přelomová inovace

Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot.

Přelomová konstrukce

Měkká pletenina s otvory po celém oděvu je příjemná na dotek. Ohrnovací elastický lem zajišťuje pohodlí a odolnost.

Přelomové pohodlí

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Další výhody

  • Mimořádně prodyšná pletenina s otvory je měkká a hebká na dotek.
  • Prostorný střih přes ramena, rukávy a tělo ti dává větší volnost.

Podrobnosti o produktu

  • Značka ACG na hrudi
  • Tkaná nášivka na levém lemu
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
  • Styl: IV5366-100

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Best New Summer Shirt

    Teechw439585460

    Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it

  • TTS

    AIRCHOW

    Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).

Pánské tričko na terénní běh ACG Radical AirFlow Dri-FIT s krátkým rukávem

ACG Radical AirFlow

119,99 €

Přenosná „klimatizace“ pro rozpálené traily.

Navržené na

Trailový závod

Vyvinuté pro

Maximální ochlazení

Větrání

Zvyšující proudění vzduchu

Dokonale funkční prvky

  • Ochlazující účinek

    Technické vzduchové kanálky urychlují proudění vzduchu k pokožce, takže na těle cítíš hotovou větrnou smršť.

  • Ideální na závody

    Zkrácený střih umožňující nošení s páskem. Ohrnovací elastický lem zajišťuje pohodlí a odolnost.

  • Testované nejlepšími

    Z laboratoří Nike Sports Research až na stupně vítězů. 50 elitních sportovců, 1 000 hodin tvrdého drilu. Připravené na všechny situace „co kdyby“.

Dolaď si styl