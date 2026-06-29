Pánské tričko Jordan '85 NBA Statement Chicago Bulls Courtside

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Miluješ Bulls, tak to ukaž celému světu! Tohle speciální tričko Statement s nasprejovaným potiskem ti pomůže být oddaným fanouškem.
Chicago Bulls Courtside
Miluješ Bulls, tak to ukaž celému světu! Tohle speciální tričko Statement s nasprejovaným potiskem ti pomůže být oddaným fanouškem.
Silná bavlněná tkanina je strukturovaná a mírně tuhá.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
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Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside