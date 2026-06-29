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Pánské tričko Jordan '85 NBA Statement Chicago Bulls Courtside - Bílá

Chicago Bulls Courtside

Pánské tričko Jordan '85 NBA Statement

Sleva 30

Miluješ Bulls, tak to ukaž celému světu! Tohle speciální tričko Statement s nasprejovaným potiskem ti pomůže být oddaným fanouškem.


  • Zobrazená barva: Bílá
  • Styl: IF4523-100

Chicago Bulls Courtside

Sleva 30

Miluješ Bulls, tak to ukaž celému světu! Tohle speciální tričko Statement s nasprejovaným potiskem ti pomůže být oddaným fanouškem.

Výhody

Silná bavlněná tkanina je strukturovaná a mírně tuhá.

Podrobnosti o produktu

  • Žebrovaný lem kolem krku
  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá
  • Styl: IF4523-100

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 4.5

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

Pánské tričko Jordan '85 NBA Statement Chicago Bulls Courtside

Chicago Bulls Courtside

Sleva 30

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