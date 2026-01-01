Pánské tričko Boston Celtics Club

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Boston Celtics Club
Pánské tričko
34,99 €
Tvoje věrnost je nezlomná. Nenecháváš se ovlivnit momentálními náladami. Tohle tričko z měkké bavlny autenticky oslavuje duši tvých oblíbených Celtics – komunitu, kulturu i hru samotnou.
- Zobrazená barva: Clover
- Styl: IO6277-312
Boston Celtics Club
34,99 €
Tvoje věrnost je nezlomná. Nenecháváš se ovlivnit momentálními náladami. Tohle tričko z měkké bavlny autenticky oslavuje duši tvých oblíbených Celtics – komunitu, kulturu i hru samotnou.
Výhody
Bavlněná tkanina je hebká a lehká a hodí se na každodenní nošení.
Podrobnosti o produktu
- 100 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Clover
- Styl: IO6277-312
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Boston Celtics Club
34,99 €