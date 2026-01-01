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Pánské tričko Boston Celtics Club - Clover

Boston Celtics Club

Pánské tričko

34,99 €
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Tvoje věrnost je nezlomná. Nenecháváš se ovlivnit momentálními náladami. Tohle tričko z měkké bavlny autenticky oslavuje duši tvých oblíbených Celtics – komunitu, kulturu i hru samotnou.


  • Zobrazená barva: Clover
  • Styl: IO6277-312

Boston Celtics Club

34,99 €

Tvoje věrnost je nezlomná. Nenecháváš se ovlivnit momentálními náladami. Tohle tričko z měkké bavlny autenticky oslavuje duši tvých oblíbených Celtics – komunitu, kulturu i hru samotnou.

Výhody

Bavlněná tkanina je hebká a lehká a hodí se na každodenní nošení.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Clover
  • Styl: IO6277-312

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské tričko Boston Celtics Club

    Boston Celtics Club

    34,99 €

    Dolaď si styl