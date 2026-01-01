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Pánské tričko Atlético Madrid Premium Nike Football - Černá

Atlético Madrid Premium

Pánské fotbalové tričko Nike

39,99 €

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Ukaž svou oddanost klubu v tomhle tričku Atlético Madrid Premium.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IM1684-010

Atlético Madrid Premium

39,99 €

Ukaž svou oddanost klubu v tomhle tričku Atlético Madrid Premium.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IM1684-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

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    Pánské tričko Atlético Madrid Premium Nike Football

    Atlético Madrid Premium

    39,99 €

    Dolaď si styl

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