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Pánské tričko Air Jordan 85 s potiskem - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

Pánské tričko s potiskem

39,99 €
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
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Ukaž, kdo je legenda, v tomhle odvážném tričku z pohodlné bavlny, které se dá nosit každý den.


  • Zobrazená barva: Varsity Maize/Lucky Green
  • Styl: II5387-741

Air Jordan 85

39,99 €

Ukaž, kdo je legenda, v tomhle odvážném tričku z pohodlné bavlny, které se dá nosit každý den.

Podrobnosti o produktu

  • 100% bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Varsity Maize/Lucky Green
  • Styl: II5387-741

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (5)

Hvězdičky: 5

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Pánské tričko Air Jordan 85 s potiskem

Air Jordan 85

39,99 €

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