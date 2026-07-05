Pánské tričko Air Jordan 85 s potiskem

Sehr chic und bequem
HeikoK130691386
Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.
Ukaž, kdo je legenda, v tomhle odvážném tričku z pohodlné bavlny, které se dá nosit každý den.
Air Jordan 85
Ukaž, kdo je legenda, v tomhle odvážném tričku z pohodlné bavlny, které se dá nosit každý den.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Sehr chic und bequem
HeikoK130691386
Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.
Go Brazil!
Brazil
[This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Great shirt
Maureen
[This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Air Jordan 85