triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Pánské tričko Air Jordan 85 - Old Royal

Air Jordan 85

Pánské tričko

34,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tohle klasické tričko z pohodlné bavlny je měkké a skvěle se hodí na každodenní nošení.


  • Zobrazená barva: Old Royal
  • Styl: IF3910-417

Air Jordan 85

34,99 €

Tohle klasické tričko z pohodlné bavlny je měkké a skvěle se hodí na každodenní nošení.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Old Royal
  • Styl: IF3910-417

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.3

  • Άριστη εξυπηρέτηση

    lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02

    Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

  • Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486

    materiale di qualità, yaglua M leggermente larga

Pánské tričko Air Jordan 85

Air Jordan 85

34,99 €

Dolaď si styl