Pánské tričko Air Jordan 85

Άριστη εξυπηρέτηση
lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02
Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα
Tohle klasické tričko z pohodlné bavlny je měkké a skvěle se hodí na každodenní nošení.
Air Jordan 85
Tohle klasické tričko z pohodlné bavlny je měkké a skvěle se hodí na každodenní nošení.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
Άριστη εξυπηρέτηση
lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02
Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα
robertor302160544
Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized
Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486
materiale di qualità, yaglua M leggermente larga
Air Jordan 85