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Pánské tričko ACG Dri-FIT - Summit White

Recyklované materiály

ACG

Pánské tričko Dri-FIT

54,99 €
Summit White
Dark Smoke Grey

Přidej se k All Conditions Racing Department v tomhle tričku. Je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.


  • Zobrazená barva: Summit White
  • Styl: IR6987-100

ACG

54,99 €

Přidej se k All Conditions Racing Department v tomhle tričku. Je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.

Podrobnosti o produktu

  • 63 % polyester / 37 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Summit White
  • Styl: IR6987-100

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 3

  • NOT white

    Antdillon

    The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.

  • Magnifique

    xavier180027773

    Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande

Pánské tričko ACG Dri-FIT

ACG

54,99 €

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