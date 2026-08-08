Pánské tričko ACG Dri-FIT

Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
Recyklované materiály
Tohle tričko je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.
ACG
Tohle tričko je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4
Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
ACG