triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Pánské tričko ACG Dri-FIT - Summit White

Recyklované materiály

ACG

Pánské tričko Dri-FIT

54,99 €
Summit White
Černá/Light Orewood Brown

Tohle tričko je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.


  • Zobrazená barva: Summit White
  • Styl: IM6177-121

ACG

54,99 €

Tohle tričko je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.

Podrobnosti o produktu

  • Vetkaný štítek ACG
  • 63 % polyester / 37 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Summit White
  • Styl: IM6177-121

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 191 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 4

  • Oversized fit!

    Peyton179836609

    Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt

Pánské tričko ACG Dri-FIT

ACG

54,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 8