Pánské tričko ACG Dri-FIT

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Recyklované materiály
ACG
Pánské tričko Dri-FIT
54,99 €
Tohle tričko je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IM6179-010
ACG
54,99 €
Tohle tričko je odolné, odvádí pot a je stvořené do přírody. Těžká tkanina a volný střih ti dodají strukturovaný a splývavý look.
Podrobnosti o produktu
- Vetkaný štítek ACG
- 63 % polyester / 37 % bavlna
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IM6179-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 184 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG
54,99 €