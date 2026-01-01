Pánské tréninkové síťované kraťasy Jordan Dri-FIT NBA Chicago Bulls Courtside

Recyklované materiály
Chicago Bulls Courtside
Pánské tréninkové síťované kraťasy Jordan Dri-FIT NBA
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Fanouškovství je věčné. A tvoje věrnost Bulls? Ta je nezlomná, až za hrob. Tyhle tréninkové kraťasy s potiskem jasně ukazují tvoji oddanost týmu a jsou vybavené technologií Dri-FIT, která odvádí pot.
- Zobrazená barva: Černá/University Red
- Styl: HV9705-010
Chicago Bulls Courtside
Fanouškovství je věčné. A tvoje věrnost Bulls? Ta je nezlomná, až za hrob. Tyhle tréninkové kraťasy s potiskem jasně ukazují tvoji oddanost týmu a jsou vybavené technologií Dri-FIT, která odvádí pot.
Výhody
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Boční kapsy
- Svrchní část / podšívka: 100% polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/University Red
- Styl: HV9705-010
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Chicago Bulls Courtside