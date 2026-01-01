Pánské tkané fotbalové kalhoty Anglie Energy Nike Dri-FIT

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Recyklované materiály
Anglie Energy
Pánské tkané fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT
89,99 €
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tyhle kalhoty Anglie s detaily inspirovanými 90. lety a potiskem s týmovým motivem nabízejí nadčasový design s technologií, která zvládne i moderní hru.
- Zobrazená barva: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Bílá
- Styl: IH1880-451
Anglie Energy
89,99 €
Tyhle kalhoty Anglie s detaily inspirovanými 90. lety a potiskem s týmovým motivem nabízejí nadčasový design s technologií, která zvládne i moderní hru.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Vodoodpudivá úprava tě ve vlhkém počasí udržuje v suchu.
Podrobnosti o produktu
- 85 % polyester / 15 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Bílá
- Styl: IH1880-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Anglie Energy
89,99 €