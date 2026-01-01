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Pánské tkané fotbalové kalhoty Anglie Energy Nike Dri-FIT - Obsidian/Work Blue/Speed Red/Bílá

Recyklované materiály

Anglie Energy

Pánské tkané fotbalové kalhoty Nike Dri-FIT

89,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tyhle kalhoty Anglie s detaily inspirovanými 90. lety a potiskem s týmovým motivem nabízejí nadčasový design s technologií, která zvládne i moderní hru.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Bílá
  • Styl: IH1880-451

Anglie Energy

89,99 €

Tyhle kalhoty Anglie s detaily inspirovanými 90. lety a potiskem s týmovým motivem nabízejí nadčasový design s technologií, která zvládne i moderní hru.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Vodoodpudivá úprava tě ve vlhkém počasí udržuje v suchu.

Podrobnosti o produktu

  • 85 % polyester / 15 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Bílá
  • Styl: IH1880-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pánské tkané fotbalové kalhoty Anglie Energy Nike Dri-FIT

    Anglie Energy

    89,99 €

    Dolaď si styl

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