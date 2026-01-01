Pánské tílko na terénní běh ACG Radical AirFlow Dri-FIT

Recyklované materiály
ACG Radical AirFlow
Pánské tílko na terénní běh Dri-FIT
Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tohle závodní tílko je navržené tak, aby maximalizovalo využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji pokožku, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
- Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
- Styl: IW0767-100
ACG Radical AirFlow
PŘEVRATNÁ INOVACE PRO SPORTOVKYNĚ V POHYBU.
Radical AirFlow je opravdu ambiciózní materiál, který zvyšuje proudění vzduchu. Tohle závodní tílko je navržené tak, aby maximalizovalo využití inovace Radical AirFlow. Umožňuje proudit více vzduchu přímo na tvoji pokožku, když zrychluješ. Mikinu Radical AirFlow nosili a testovali špičkoví sportovci ACG Trail Running a dosáhli při tom špičkových výsledků. Teď je řada na tobě. Zažij to na vlastní kůži.
Přelomová inovace
Radical AirFlow má mimořádně prodyšnou konstrukci s otevřenými otvory, která pomáhá nasměrovat větší množství vzduchu přímo k tvojí pokožce, aby se při pohybu rychle odpařil pot.
Přelomová konstrukce
Měkká pletenina s otvory po celém oděvu je příjemná na dotek. Ohrnovací elastický lem zajišťuje pohodlí a odolnost.
Přelomové pohodlí
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Další výhody
- Mimořádně prodyšná pletenina s otvory je měkká a hebká na dotek.
- Volnější střih přes trup ti dává větší volnost.
Podrobnosti o produktu
- Značka ACG na hrudi
- Tkaná nášivka na levém lemu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/Anthracite
- Styl: IW0767-100
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG Radical AirFlow
Přenosná „klimatizace“ pro rozpálené traily.
Navržené na
Trailový závod
Vyvinuté pro
Maximální ochlazení
Větrání