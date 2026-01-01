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Pánské tenisové tričko Carlos Alcaraz NikeCourt Dri-FIT - Burgundy Ash

Carlos Alcaraz

Pánské tenisové tričko NikeCourt Dri-FIT

39,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Ukaž svůj obdiv k Carlosu Alcarazovi, který se chystá na nejžhavější turnaj v New Yorku. Tohle tričko se pyšní technologií odvádějící pot, která tě pomůže udržet v suchu na hřišti i mimo něj.


  • Zobrazená barva: Burgundy Ash
  • Styl: IM6121-647

Carlos Alcaraz

39,99 €

Ukaž svůj obdiv k Carlosu Alcarazovi, který se chystá na nejžhavější turnaj v New Yorku. Tohle tričko se pyšní technologií odvádějící pot, která tě pomůže udržet v suchu na hřišti i mimo něj.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Detaily inspirované basketbalem vzdávají hold bohaté basketbalové tradici města.
  • Bavlněná směs je měkká a česaná.

Podrobnosti o produktu

  • 57 % bavlna / 43 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Burgundy Ash
  • Styl: IM6121-647

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské tenisové tričko Carlos Alcaraz NikeCourt Dri-FIT

    Carlos Alcaraz

    39,99 €

    Dolaď si styl

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