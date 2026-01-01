Pánské tenisové tričko Carlos Alcaraz NikeCourt Dri-FIT

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Carlos Alcaraz
Pánské tenisové tričko NikeCourt Dri-FIT
39,99 €
Ukaž svůj obdiv k Carlosu Alcarazovi, který se chystá na nejžhavější turnaj v New Yorku. Tohle tričko se pyšní technologií odvádějící pot, která tě pomůže udržet v suchu na hřišti i mimo něj.
- Zobrazená barva: Burgundy Ash
- Styl: IM6121-647
Carlos Alcaraz
39,99 €
Ukaž svůj obdiv k Carlosu Alcarazovi, který se chystá na nejžhavější turnaj v New Yorku. Tohle tričko se pyšní technologií odvádějící pot, která tě pomůže udržet v suchu na hřišti i mimo něj.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Detaily inspirované basketbalem vzdávají hold bohaté basketbalové tradici města.
- Bavlněná směs je měkká a česaná.
Podrobnosti o produktu
- 57 % bavlna / 43 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Burgundy Ash
- Styl: IM6121-647
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Carlos Alcaraz
39,99 €