Pánské sportovní kalhoty Nike Club

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Recyklované materiály
Nike Club
Pánské sportovní kalhoty
94,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Tyto tradiční sportovní kalhoty jsou vyrobené z jemné tkaniny a mají rovné nohavice s pružnými šňůrkami na lemu, díky kterým si můžeš proměnit look kolem bot.
- Zobrazená barva: Černá/Sanddrift/Sanddrift
- Styl: IQ6278-010
Nike Club
94,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Tyto tradiční sportovní kalhoty jsou vyrobené z jemné tkaniny a mají rovné nohavice s pružnými šňůrkami na lemu, díky kterým si můžeš proměnit look kolem bot.
Výhody
- Celosíťovaná podšívka je pohodlná a prodyšná.
- Boční díly jim dodávají nadčasový styl.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo Nike Club ve stylu ručně psaného textu
- Kapsy
- Zadní kapsa na patentku
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Svrchní část: 100 % nylon. Podšívka: 100 % polyester.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Sanddrift/Sanddrift
- Styl: IQ6278-010
Velikost a střih
- Model měří 191 cm a má na sobě velikost M
- Velký a vysoký model měří 183 cm a má na sobě velikost 3XL
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
94,99 €