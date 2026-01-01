Pánské rovné strečové kalhoty Nike Club

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Nike Club
Pánské strečové kalhoty s rovnými nohavicemi
99,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Tyhle kalhoty jsou vyrobené z prodyšné, pružné pleteniny, která splývá jako tkanina. Jejich tradiční, volný střih má rovný řez po celé délce nohavic a otevřený lem, který přiléhá k botám.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IO3782-451
Nike Club
99,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Tyhle kalhoty jsou vyrobené z prodyšné, pružné pleteniny, která splývá jako tkanina. Jejich tradiční, volný střih má rovný řez po celé délce nohavic a otevřený lem, který přiléhá k botám.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo Nike Futura
- Kapsy
- Zadní vnitřní kapsa
- Tělo: 44 % bavlna / 43 % polyester / 13 % elastan. Kapsové váčky: 87 % polyester / 13 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IO3782-451
Velikost a střih
- Model měří 191 cm a má na sobě velikost M
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
99,99 €