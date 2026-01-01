triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Pánské rovné strečové kalhoty Nike Club - Obsidian/Bílá

Nike Club

Pánské strečové kalhoty s rovnými nohavicemi

99,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Tyhle kalhoty jsou vyrobené z prodyšné, pružné pleteniny, která splývá jako tkanina. Jejich tradiční, volný střih má rovný řez po celé délce nohavic a otevřený lem, který přiléhá k botám.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IO3782-451

Nike Club

99,99 €

Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Tyhle kalhoty jsou vyrobené z prodyšné, pružné pleteniny, která splývá jako tkanina. Jejich tradiční, volný střih má rovný řez po celé délce nohavic a otevřený lem, který přiléhá k botám.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Nike Futura
  • Kapsy
  • Zadní vnitřní kapsa
  • Tělo: 44 % bavlna / 43 % polyester / 13 % elastan. Kapsové váčky: 87 % polyester / 13 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IO3782-451

Velikost a střih

    • Model měří 191 cm a má na sobě velikost M
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Club.

    Pánské rovné strečové kalhoty Nike Club

    Nike Club

    99,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 4