Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chorvatsko 2026 s krátkým rukávem

Hrvaska aufwärmen Dress
Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6
Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Recyklované materiály
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když hra přiostří.
Chorvatsko 2026, předzápasový dres
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když hra přiostří.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Hrvaska aufwärmen Dress
Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6
Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Chorvatsko 2026, předzápasový dres