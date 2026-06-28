triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chorvatsko 2026 s krátkým rukávem - Chlorine Blue/Hyper Royal/Bílá

Recyklované materiály

Chorvatsko 2026, předzápasový dres

Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

69,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když hra přiostří.


  • Zobrazená barva: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bílá
  • Styl: IO8626-447

Chorvatsko 2026, předzápasový dres

69,99 €

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když hra přiostří.

Výhody

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Zobrazená barva: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bílá
  • Styl: IO8626-447

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Hrvaska aufwärmen Dress

    Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6

    Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker

Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chorvatsko 2026 s krátkým rukávem

Chorvatsko 2026, předzápasový dres

69,99 €

Dolaď si styl