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Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro SE s krátkým rukávem - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Recyklované materiály

Chelsea FC Academy Pro SE

Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

Sleva 30

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Tričko v úzkém střihu s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily. Replika předzápasového modelu s technologií odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v suchu i během zápasu.


  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Styl: IB3806-012

Chelsea FC Academy Pro SE

Sleva 30

Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Tričko v úzkém střihu s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily. Replika předzápasového modelu s technologií odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v suchu i během zápasu.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Styl: IB3806-012

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro SE s krátkým rukávem

    Chelsea FC Academy Pro SE

    Sleva 30

    Dolaď si styl

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