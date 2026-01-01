Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Chelsea FC Academy Pro SE s krátkým rukávem

Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro SE
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Tričko v úzkém střihu s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily. Replika předzápasového modelu s technologií odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v suchu i během zápasu.
- Zobrazená barva: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Styl: IB3806-012
Chelsea FC Academy Pro SE
Co takhle přidat do tvé sbírky Chelsea FC trochu devadesátkového stylu? Tričko v úzkém střihu s klasickým klubovým logem a oblíbenými oranžovými detaily. Replika předzápasového modelu s technologií odvádějící pot, která ti pomůže zůstat v suchu i během zápasu.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Styl: IB3806-012
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Chelsea FC Academy Pro SE