Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Brazílie Academy Pro s krátkým rukávem

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Recyklované materiály
Brazil Academy Pro
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
69,99 €
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když jde do tuhého.
- Zobrazená barva: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Styl: IH1662-369
Brazil Academy Pro
69,99 €
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Zeštíhlený střih a technologie odvádějící pot tě udrží v suchu, i když jde do tuhého.
Podrobnosti o produktu
- Žebrované manžety a lem kolem krku
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Styl: IH1662-369
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
- Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Brazil Academy Pro
69,99 €