Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Brazílie Strike

Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Klasický střih a technologie, která dobře odvádí pot, tě udrží v pohodlí a pohodě, když ladíš svoje dovednosti.
Brazil Strike
Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Klasický střih a technologie, která dobře odvádí pot, tě udrží v pohodlí a pohodě, když ladíš svoje dovednosti.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Brazil Strike