triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 6
Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Atlético Madrid Strike - Černá/Deep Royal Blue/Bílá

Recyklované materiály

Atlético Madrid Strike

Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT

47,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Klasický střih a technologie, která dobře odvádí pot, tě udrží v pohodlí a pohodě, když ladíš svoje dovednosti.


  • Zobrazená barva: Černá/Deep Royal Blue/Bílá
  • Styl: II2630-010

Atlético Madrid Strike

47,99 €

Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Klasický střih a technologie, která dobře odvádí pot, tě udrží v pohodlí a pohodě, když ladíš svoje dovednosti.

Výhody

  • Do bočních kapes na zip si bezpečně uložíš nezbytnosti.
  • Síťované díly zvyšují lehkost a prodyšnost.

Podrobnosti o produktu

  • Elastický pas
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Deep Royal Blue/Bílá
  • Styl: II2630-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 179 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Atlético Madrid Strike.

    Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Atlético Madrid Strike

    Atlético Madrid Strike

    47,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 8