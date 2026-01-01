Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Atlético Madrid Strike

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Recyklované materiály
Atlético Madrid Strike
Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
47,99 €
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Klasický střih a technologie, která dobře odvádí pot, tě udrží v pohodlí a pohodě, když ladíš svoje dovednosti.
- Zobrazená barva: Černá/Deep Royal Blue/Bílá
- Styl: II2630-010
Atlético Madrid Strike
47,99 €
Zdobí je designové prvky šité na míru vycházejícím fotbalovým hvězdám. Klasický střih a technologie, která dobře odvádí pot, tě udrží v pohodlí a pohodě, když ladíš svoje dovednosti.
Výhody
- Do bočních kapes na zip si bezpečně uložíš nezbytnosti.
- Síťované díly zvyšují lehkost a prodyšnost.
Podrobnosti o produktu
- Elastický pas
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Deep Royal Blue/Bílá
- Styl: II2630-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 179 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Atlético Madrid Strike
47,99 €