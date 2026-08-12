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Pánské pantofle Nike Chelsea FC Victori One - Černá/Vícebarevná/Bílá

Chelsea FC Victori One

Pánské pantofle Nike

42,99 €
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Tyhle pantofle Chelsea FC Victori One se hodí na pláž i na tribunu a rozhodně ti nesmí chybět při tvých každodenních aktivitách. Decentní, ale podstatné úpravy, jako je širší pásek a měkčí pěna, ti zpříjemní nošení. Jen do toho – dopřej svým nohám nekonečné pohodlí.


  • Zobrazená barva: Černá/Vícebarevná/Bílá
  • Styl: IX3940-001

Chelsea FC Victori One

42,99 €

Tyhle pantofle Chelsea FC Victori One se hodí na pláž i na tribunu a rozhodně ti nesmí chybět při tvých každodenních aktivitách. Decentní, ale podstatné úpravy, jako je širší pásek a měkčí pěna, ti zpříjemní nošení. Jen do toho – dopřej svým nohám nekonečné pohodlí.

Výhody

  • Tvarovaný design z měkké pěny je lehký a zajišťuje odlehčené tlumení.
  • Texturovaná stélka je přilnavá a drží chodidla na místě.
  • Silný polstrovaný pásek má zaoblené okraje pro větší pohodlí.
  • Široký design znamená víc místa, takže se přizpůsobí různým velikostem nohou.
  • Vzorek podrážky dobře zabírá na písku i na chodníku.

Podrobnosti o produktu

  • Čistit ručně
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Vícebarevná/Bílá
  • Styl: IX3940-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

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    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

Pánské pantofle Nike Chelsea FC Victori One

Chelsea FC Victori One

42,99 €

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