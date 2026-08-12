Pánské pantofle Nike Chelsea FC Victori One

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Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones
Tyhle pantofle Chelsea FC Victori One se hodí na pláž i na tribunu a rozhodně ti nesmí chybět při tvých každodenních aktivitách. Decentní, ale podstatné úpravy, jako je širší pásek a měkčí pěna, ti zpříjemní nošení. Jen do toho – dopřej svým nohám nekonečné pohodlí.
Chelsea FC Victori One
Tyhle pantofle Chelsea FC Victori One se hodí na pláž i na tribunu a rozhodně ti nesmí chybět při tvých každodenních aktivitách. Decentní, ale podstatné úpravy, jako je širší pásek a měkčí pěna, ti zpříjemní nošení. Jen do toho – dopřej svým nohám nekonečné pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
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Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones
Chelsea FC Victori One