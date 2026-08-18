Pánské pantofle Nike Calm 2.0

IvonaD685672939
Toller Schuh faellt aber groesser aus.
Užij si klid a pohodlí, bez ohledu na to, kam tě den volna zavede. Tyhle pantofle z měkké a zároveň pevné pěny mají minimalistický design, takže je můžeš nosit s ponožkami i bez nich. Mají texturovanou stélku, takže chodidla v pantoflích nekloužou.
Nike Calm 2.0
Užij si klid a pohodlí, bez ohledu na to, kam tě den volna zavede. Tyhle pantofle z měkké a zároveň pevné pěny mají minimalistický design, takže je můžeš nosit s ponožkami i bez nich. Mají texturovanou stélku, takže chodidla v pantoflích nekloužou.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
IvonaD685672939
Toller Schuh faellt aber groesser aus.
YINMI326931865
I would order a size bigger I wear a size 9 but I have had some issues with the size on slides so I went a size higher and it fit perfectly, they are very comfortable and arrived quickly!
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Nike Calm 2.0