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Pánské pantofle Nike Calm 2.0 - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Pánské pantofle

49,99 €
Linen/Linen/Linen
Černá/Černá/Černá
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
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Užij si klid a pohodlí, bez ohledu na to, kam tě den volna zavede. Tyhle pantofle z měkké a zároveň pevné pěny mají minimalistický design, takže je můžeš nosit s ponožkami i bez nich. Mají texturovanou stélku, takže chodidla v pantoflích nekloužou.


  • Zobrazená barva: Linen/Linen/Linen
  • Styl: IB0183-200

Nike Calm 2.0

49,99 €

Užij si klid a pohodlí, bez ohledu na to, kam tě den volna zavede. Tyhle pantofle z měkké a zároveň pevné pěny mají minimalistický design, takže je můžeš nosit s ponožkami i bez nich. Mají texturovanou stélku, takže chodidla v pantoflích nekloužou.

Výhody

  • Tvarovaná konstrukce je z jednoho kusu pěny, takže tě čeká hladké provedení beze švů.
  • Texturovaná stélka je přilnavá a drží chodidla na místě.
  • Vnější vrstva je z pěny vhodné do vody, která se snadno čistí.
  • Gumová podrážka je odolná a neklouže ani na kluzkém povrchu.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Linen/Linen/Linen
  • Styl: IB0183-200

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (265)

Hvězdičky: 4.6

  • IvonaD685672939

    Toller Schuh faellt aber groesser aus.

  • YINMI326931865

    I would order a size bigger I wear a size 9 but I have had some issues with the size on slides so I went a size higher and it fit perfectly, they are very comfortable and arrived quickly!

  • Brian143554157

    Good color way is dirty and texture very fast to clean

Pánské pantofle Nike Calm 2.0

Nike Calm 2.0

49,99 €

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